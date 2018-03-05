Elezioni: Camera, gli eletti nei collegi uninominali della Sicilia orientale

Elezioni: Senato, gli eletti nei collegi uninominali della Sicilia
05/03/2018 - 10:17
di Redazione
Ecco gli eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione Sicilia 02, ovvero quella della Sicilia Orientale.
COLLEGIO 01 - MESSINA 304 sezioni su 304
D’UVA FRANCESCO 59.508 44,2 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 58.533 45,1
SIRACUSANO MATILDE 39.736 29,5
FORZA ITALIA 26.754 20,6
LEGA 7.048 5,4
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.428 3,4
NOI CON L’ITALIA - UDC 1.048 0,8
NAVARRA PIETRO 25.474 18,9
PARTITO DEMOCRATICO 21.403 16,5
+EUROPA 1.573 1,2
CIVICA POPOLARE LORENZIN 618 0,5
ITALIA EUROPA INSIEME 368 0,3
SIRACUSANO GABRIELE 4.849 3,6
LIBERI E UGUALI 4.504 3,5
PAGANO ELEONORA 1.092 0,8
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.040 0,8
ABBATE ANDREA 930 0,7
POTERE AL POPOLO! 890 0,7
SCHINARDI DANIELE 738 0,5
CASAPOUND ITALIA 697 0,5
DE FRANCISCI AMEDEO 385 0,3
ITALIA AGLI ITALIANI 363 0,3
VICARIO SALVATORE 345 0,2
PARTITO COMUNISTA 321 0,2
ANTONAZZO GAETANO 113 0,1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 101 0,1
COLLEGIO 02 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO 413 sezioni su 413
VILLAROSA ALESSIO MATTIA 69.726 43,7 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 67.593 43,4
GULLO MARIA TINDARA 55.675 34,9
FORZA ITALIA 35.705 22,9
LEGA 10.452 6,7
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.974 4,5
NOI CON L’ITALIA - UDC 2.038 1,3
CIMINO NATALIA ANNA 25.391 15,9
PARTITO DEMOCRATICO 20.078 12,9
CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.943 1,2
+EUROPA 1.502 1,0
ITALIA EUROPA INSIEME 1.284 0,8
PIETROPAOLO FRANCESCA 3.981 2,5
LIBERI E UGUALI 3.807 2,4
LONGORDO MARIA STEFANIA 1.296 0,8
CASAPOUND ITALIA 1.246 0,8
CANNIZZARO FABIO 1.050 0,6
POTERE AL POPOLO! 983 0,6
ROMEO SANDRA 1.038 0,6
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.005 0,6
DI MAURO ALESSIA 619 0,4
ITALIA AGLI ITALIANI 601 0,4
ROMEO ROBERTO 563 0,4
PARTITO COMUNISTA 548 0,4
ZAPPULLA LOREDANA 156 0,1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 145 0,1
COLLEGIO 05 - CATANIA 336 sezioni su 336
PAXIA MARIA LAURA DETTA LAURA 67.712 47,6 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 64.857 47,2
MESSINA MANLIO 46.477 32,7
FORZA ITALIA 30.508 22,2
LEGA 6.659 4,8
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.503 4,7
NOI CON L’ITALIA - UDC 2.020 1,5
BERRETTA GIUSEPPE 19.299 13,6
PARTITO DEMOCRATICO 16.058 11,7
+EUROPA 1.827 1,3
ITALIA EUROPA INSIEME 409 0,3
CIVICA POPOLARE LORENZIN 325 0,2
CHIARAMONTE MARIA 3.534 2,5
LIBERI E UGUALI 3.271 2,4
MANCUSO PIETRO VINCENZO SALVATORE DETTO PIERO 1.488 1,0
POTERE AL POPOLO! 1.409 1,0
RIZZOTTO FRANCESCA 1.195 0,8
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.137 0,8
REALE PIERLUIGI 1.156 0,8
CASAPOUND ITALIA 1.047 0,8
MANOLI GIUSEPPE 542 0,4
ITALIA AGLI ITALIANI 514 0,4
FELTRI EMANUELE 457 0,3
PARTITO COMUNISTA 414 0,3
SANTORO GIOVANNA ALESSANDRA 248 0,2
PARTITO VALORE UMANO 238 0,2
ZAPPULLA ROSA EMILIA CARMELA 195 0,1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 171 0,1
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