Crocetta: «Renzi ha avuto quello che merita, ora sostenga M5s»

PALERMO - «Adesso il Pd dichiari subito la disponibilità a supportare, anche dall’esterno, un governo a guida M5S». Così Rosario Crocetta (Pd), ex presidente della Regione siciliana, non candidato in queste elezioni per decisione della segreteria nazionale.

«Renzi - aggiunge Crocetta - ha avuto quello che merita, causando, in prima persona, una sconfitta che non riuscivano ad immaginare, poiché completamente distanti dalla società. Renzi voleva i voti a favore di un partito di sinistra, attraverso politiche di destra, candidando uomini di destra, impresentabili e cortigiani. Un Renzi zitto e persino compiacente rispetto a propri candidati abili a prendere i voti con le "fritturine" di pesce. Un Renzi che non si è indignato neppure di fronte ad episodi di grave condizionamento del voto che hanno coinvolto alcun candidati Pd».