Una valanga di schede non valide in Sicilia: oltre 90 mila

PALERMO - Al dato della scarsa affluenza in Sicilia 62,75% (la regione ultima in classifica per numero di elettori che ha votato), si aggiunge anche un’alta percentuale di schede non valide: 91.836 nelle due circoscrizioni alla Camera (di cui in Sicilia 1 11.265 schede bianche e in Sicilia 2 13.935 schede bianche) e 247 contestate. Al Senato la percentuale aumenta: 92.207 schede non valide, di cui 26.943 bianche. Le schede contestate sono state 281.