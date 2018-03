Elezioni, “La Sicilia” ospite a “Porta a Porta” per commentare il voto

Nel corso della maratona elettorale di Porta a Porta, il popolare salotto televisivo di Rai Uno condotto da Bruno Vespa, per commentare il voto siciliano c'era anche La Sicilia, con il nostro caporedattore Antonello Piraneo. Una riflessione su un risultato elettorale che non può essere - con queste cifre e con questi numeri - derubricato in un semplice voto di protesta ma incarna invece il vento di cambiamento che spira nel nostro Paese e, soprattutto, in Sicilia.