Paolo Ficara, l'odontoiatra siracusano della Stalingrado pentastellata

A Siracusa Ficara ha fatto il botto: 66.242 preferenze pari a quasi il 58%. Un risultato talmente clamoroso che ai competitor ha lasciato solo le briciole. Ha doppiato la candidata del centrodestra Nicoletta Piazzese che si è fermata a 26.692 (23%), e l’uscente del centrosinistra Sofia Amoddio che ha raccolto 15.897 preferenze (13%).

Alla Casaleggio e associati sapevano che il collegio 10 - Sicilia 02 era blindatissimo. Di più ambitissimo proprio perché considerato da tempo tra i collegi sicuri. Ma neanche loro potevano immaginare numeri così. Di sicuro non li immaginava l’on. Ficara.

«Ci aspettavamo un buon risultato considerato che già le Regionali avevano dimostrato che la provincia era grillina - dice -. Ma questo risultato è sorprendente. Vuol dire che siamo riusciti a spiegare bene la bontà del nostro programma e il lavoro fatto in questi anni di opposizione tanto a Roma quanto a Palermo. Questo incarico lo assumo con un grande senso di responsabilità per le percentuali che abbiamo raggiunto». La voce del neodeputato trema un po’, e non solo. «Un po’ tremano anche le gambe - dice sorridendo - ma voglio trasformare tutto in determinazione perché alla fine è lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto in questi anni come attivisti per cercare di dare una rotta diversa alla politica locale e adesso invece dobbiamo applicarla a quella nazionale».

Chiaro c’è da comprendere da quale prospettiva. Se dai banchi della maggioranza o da quelli dell’opposizione. Ma questo, adesso, non dipende da lui. Nel pomeriggio di ieri i 4 vincitori a 5 stelle della provincia si sono radunati nel meet up. Un brindisi spartano e tanta voglia di cominciare.