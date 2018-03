Lega reclama un posto in Giunta Musumeci, Pagano: «Siamo secondo partito»

PALERMO - Dopo il successo ottenuto domenica scorsa alle politiche anche in Sicilia, la Lega chiede un posto nella giunta regionale guidata da Nello Musumeci. «Sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa che la Lega divenisse il quarto partito siciliano», dice il deputato regionale Antonino Rizzotto, commentando il risultato elettorale del suo partito. «Adesso - aggiunge - credo non sia più procastinabile un confronto politico con il Presidente della Regione e con le forze del Centrodestra siciliano, perché sia data la giusta rappresentatività e responsabilità di governo alla quarta forza politica dell’isola».



Il deputato della Lega Alessandro Pagano, segretario regionale per la Sicilia occidentale, aggiunge: «Oltre 124mila siciliani hanno dato fiducia alla Lega e a Salvini. Oltre il cinque per cento degli elettori in Sicilia guarda al nostro progetto con speranza e riscatto. Siamo il secondo partito del centrodestra a livello regionale. Da oggi non si può prescindere dalla Lega».