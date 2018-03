Finanziaria regionale, da domani all'esame delle commissioni dell'Ars

Palermo - L’Assemblea regionale siciliana comincerà domani mattina l’esame della finanziaria. La manovra è arrivata infatti ieri sera a Palazzo dei Normanni - era attesa da venerdì- e domani sarà esaminata dalle commissioni di merito e dalla commissione Bilancio. Per le 15.30 è convocata la capigruppo che dovrà valutare se ci sono le condizioni e i tempi perché la manovra venga approvata in Aula. Se così non fosse bisognerebbe ricorrere a un altro mese di esercizio provvisorio. Sala d’Ercole si riunirà comunque alle 16 con all’ordine del giorno il bilancio e il rendiconto 2016. Sempre domani la commissione Bilancio dovrebbe dare il via libera al Defr.