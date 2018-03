Sgarbi: «Basta con Musumeci, è un maleducato: mi dimetto»

PALERMO - «Consegno oggi la lettera di dimissioni al mio capo di gabinetto, non voglio avere alcun rapporto con Musumeci che è un gran maleducato». Così Vittorio Sgarbi annuncia ai cronisti le sue dimissioni da assessore ai Beni culturali in Sicilia. Il critico d'arte poi aggiunge: «Ogni rapporto politico e umano con Musumeci è interrotto definitivamente, non ho intenzione di parlare con lui dopo che non ha risposto al mio invito». Sgarbi ha mostrato ai cronisti i messaggi che ha inviato dal suo telefonino al presidente della Regione per invitarlo all’incontro con i finanziatori interessati al progetto del tempio G: tre sms ai quali Musumeci non ha risposto. Nell’ultimo sms Sgarbi ha scritto a Musumeci: «La tua maleducazione resterà nella mia memoria».

Sempre Sgarbi ha quindi annunciato: «Il mio successore sarà Sebastiano Tusa». Tusa è attualmente il Soprintendente del Mare della Regione Siciliana. «Mi riservo di firmare tutte le carte entro Pasqua - ha concluso Sgarbi - e poi faremo una conferenza stampa con il mio successore, Sebastiano Tusa, che ho indicato al presidente dell’Ars Gianfranco Micciche. Una indicazione che il governatore Musumeci sembra avere accolto».