Rifiuti, il governatore Musumeci presenta all'Ars il nuovo assessore Pierobon

PALERMO - Al termine della seduta di oggi il presidente della Regione Nello Musumeci è intervenuto per presentare al parlamento regionale l’assessore all’Energia Alberto Pierobon, nominato nelle scorse settimane ma presente oggi per la prima volta a Sala d’Ercole.

«È un tecnico, è veneto - ha detto Musumeci - ed è autore di diversi libri sulle politiche ambientali. È stato indicato dall’Udc, gli auguro buon lavoro nell’interesse della comunità siciliana».

Pierobon ha sostituito alla guida dell’assessorato all’Energia Vincenzo Figuccia, che si era dimesso poco dopo l'insediamento del nuovo governo.

Fra le dimissioni di Figuccia e la nomina di Pierobon vi è stato un interim del presidente Musumeci, che ha guidato l’assessorato per circa due mesi ottenendo poteri speciali dal governo nazionale per l’emergenza idrica e per l’emergenza rifiuti.