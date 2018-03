Riccardo Pellegrino: «Ma io resto candidato a sindaco»

"Ho piena e assoluta fiducia nell’operato della magistratura, a cui riconosco rigore e serietà". Lo ha detto Riccardo Pellegrino, il consigliere comunale di Forza Italia e candidato a sindaco di Catania coinvolto nell'inchiesta su una presunta compravendita di voti per le scorse regionali.

"Confido - ha aggiunto - altresì nello sviluppo rapido dell’azione giudiziaria, che non potrà non confermare la mia estraneità a qualunque condotta di natura penale”.

"Resto a disposizione dei magistrati - prosegue Pellegrino - per fornire ogni chiarimento sui fatti contestatemi, in merito ai quali non aggiungo altro per l'elementare doveroso rispetto, per il lavoro che sta svolgendo, all'autorità giudiziaria. Sono sereno e tranquillo perché certo che tutto sarà chiarito rispetto a questioni con le quali non c'entro assolutamente. Per questa ragione proseguirò l’ impegno ormai decennale a favore della mia città. Dunque, non mi ritiro e resto candidato a sindaco della lista Civica ‘Un cuore per Catania’. Subito dopo le festività Pasquali, riprenderò con ancor più determinazione e convinzione la campagna elettorale tra i catanesi e per i catanesi. Avrò così modo di spiegare ai cittadini, che potranno così giudicarmi. Mi auguro infine che si ponga termine ad attacchi politici e personali strumentali, in alcuni casi anche violenti, al di fuori di ogni regola di semplice civiltà”.