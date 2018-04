«Volevano assumere troppi portaborse», ecco perché La Rocca Ruvolo si è dimessa

La polemica sulle assunzioni e sulle retribuzioni dei portaborse è all’origine delle dimissioni di Margherita La Rocca Ruvolo da capogruppo dell’Udc. Aveva contestato le modalità con cui erano state decise le assunzioni.

"Nel gruppo - ha detto al Giornale di Sicilia - siamo in cinque. Ognuno dei miei colleghi proponeva di fare due contratti a figure da loro individuate. Con questa media si rischiava di fare dieci assunzioni. In più abbiamo otto stabilizzati e bisognava dimostrare che non ci fosse duplicazione di ruoli o competenze. Avremmo finito per avere 18 precari per cinque deputati».

Margherita La Rocca Ruvolo si è quindi rifiutata di firmare i contratti di assunzioni e ha lasciato l’incarico.