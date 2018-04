Ricchi e “poveri”: ecco quanto guadagnano i deputati dell'Ars

PALERMO - Il più ricco tra gli onorevoli dell’Ars è il deputato Cateno De Luca (gruppo Misto) che dichiara 594.053 euro e distanzia il secondo, il neoeletto Francesco De Domenico del Pd che dichiara 205.879 euro, mentre sul terzo gradino del podio si piazza Cluadio Fava di Cento Passi con un reddito di 190.446 euro. Tra i più "poveri" ci sono invece i grillini: ben tre deputati del Movimento 5 stelle hanno un reddito pari a zero: si tratta di Elena Pagana, Jose Marano e Luigi Sunseri. E’ quanto risulta dall’elenco dei redditi per il 2017 pubblicato -per legge - nel sito dell’Assemblea regionale siciliana.

Ma ecco la lista completa dei 70 deputati con l'ammontare della loro dichiarazione dei redditi:

Elvira Amata 49 mila €

Giuseppe Arancio 63 mila €

Alessandro Aricò 42 mila €

Giorgio Assenza 103 mila €

Anthony Barbagallo 73 mila €

Giovanni Bulla 92 mila €

Giovanni Cafeo 4 mila €

Antonino Calderone 54 mila €

Stefania Campo 24 mila €

Giancarlo Cancelleri 70 mila €

Rossana Cannata 2 mila €

Francesco Cappello 74 mila €

Marianna Caronia 60 mila €

Antonio Catalfamo 6 mila €

Michele Catanzaro 46 mila €

Gianina Ciancio 70 mila €

Giuseppe Compagnone 100 mila €

Toto Cordaro 112 mila €

Antonello Cracolici 66 mila €

Nicola D'Agostino 11 mila €

Francesco De Domenico 205 mila €

Antonino De Luca 29 mila €

Cateno De Luca 594 mila €

Giovanni Di Caro 22 mila €

Giovanni Di Mauro 82 mila €

Nunzio Di Paola 15 mila €

Nello Di Pasquale 74 mila €

Marco Falcone 98 mila €

Claudio Fava 190 mila €

Vincenzo Figuccia 81 mila €

Angela Foti 71 mila €

Riccardo Gallo Afflitto 98 mila €

Giuseppe Galluzzo 7 mila €

Gaetano Galvagno 1.900 €

Giuseppe Gennuso 72 mila €

Luigi Genovese 78 mila €

Bernadette Grasso 90 mila €

Baldo Gucciardi 81 mila €

Margherita La Rocca Ruvolo 72 mila €

Roberto Lagalla 174 mila €

Luisa Lantieri 71 mila €

Eleonora Lo Curto 49 mila €

Giuseppe Lupo 88 mila €

Michele Mancuso 16 mila €

Matteo Mangiacavallo 68 mila €

Jose Marano 0 €

Gianfranco Miccichè 113 mila €

Giuseppe Milazzo 66 mila €

Nello Musumeci 92 mila €

Elena Pagana 0 €

Valentina Palmeri 70 mila €

Alfio Papale: ancora non consegnato

Giorgio Pasqua 21 mila €

Stefano Pellegrino 111 mila €

Massimo Pullara 81 mila €

Orazio Ragusa 142 mila €

Antonino Rizzotto 66 mila €

Luca Sammartino 68 mila €

Giuseppina Savarino 580 €

Riccardo Savona 74 mila €

Roberta Schillaci 25 mila €

Salvatore Siragusa 70 mila €

Luigi Sunseri 0 €

Edmondo Tamajo 75 mila €

Giampiero Trizzino 70 mila €

Girolamo Turano 85 mila €

Valentina Zafarana 68 mila €

Giuseppe Zitelli 43 mila €

Stefano Zito 70 mila €