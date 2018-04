Sgarbi: «sarò consulente di Tusa»

"Ringrazio l’assessore per la proposta di collaborazione. Sarò ben lieto di poter dare il mio contributo con maggiore libertà di azione ma senza alcun vincolo politico. Il progetto per la ricostruzione del Tempio G dunque proseguirà". Così in una nota Vittorio Sgarbi, assessore uscente della Giunta Musumeci, annuncia in una nota di essere "stato chiamato dal neo assessore dei beni culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa, a svolgere il ruolo di consulente per le grandi mostre e per il progetto di ricostruzione del Tempio G di Selinunte".