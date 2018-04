Il M5s: «Ma quale piano Rifiuti? Musumeci prende in giro i siciliani»

PALERMO - «Musumeci si vergogni, prende in giro i siciliani facendo passare il messaggio che sul fronte rifiuti la situazione è sotto controllo». Lo dice il deputato regionale del M5S Giampiero Trizzino, smentendo l’approvazione da parte della giunta del piano regionale dei rifiuti.

«Musumeci sostiene - aggiunge - di aver approvato il piano rifiuti? Nulla di più falso. In Sicilia non esiste alcun piano regionale dei rifiuti. E’ stato adottato, ma non approvato, un provvedimento di carattere temporaneo, definito erroneamente per semplificare "piano dei rifiuti", che non sblocca nemmeno un euro di fondi comunitari».

«Addirittura - afferma Trizzino - questo provvedimento prima di cominciare a produrre i propri effetti, dovrà ottenere i pareri del Cga, delle Srr, dei Comuni e della Commissione ambiente dell’Ars. Insomma siamo all’anno zero, ci vorranno almeno otto mesi prima di un eventuale via libera. Musumeci si dimetta e smetta di prendere in giro i siciliani».