Musumeci agli industriali: «L'obiettivo è defiscalizzare la benzina in Sicilia»

«Superata la stagione del bilancio, affronteremo i temi che mi sollecitate». Perché «molte delle mie riforme corrispondono ad alcune delle vostre istanze». Ma a una tiene in particolare. «Il mio obiettivo sarebbe ottenere la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi in Sicilia, un sogno per i nostri cittadini che hanno pagato a caro prezzo un sistema sbagliato. Nell’Isola si raffinano tonnellate di petrolio ad è giusto che i cittadini debbano pagare meno il costo della benzina».

Sono le parole del presidente della Regione Nello Musumeci nella sala conferenze di Confindustria Catania, davanti alla giunta etnea dell’associazione.

