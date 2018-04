Manovra finanziaria alla Regione, oltre un migliaio di emendamenti al Bilancio

PALERMO - Dall’opposizione si prefigura uno scenario inedito per la Sicilia: la gestione provvisoria del bilancio. Un’ipotesi che circola a Palazzo dei Normanni alla luce della quantità di emendamenti alla manovra finanziaria depositati in commissione Bilancio, oltre un migliaio, e del clima politico che rimane incerto, in aggiunta ai tempi strettissimi per l’approvazione di bilancio e legge di stabilità che l’Ars deve varare entro il 30 aprile, quando scade l'esercizio provvisorio.



Tecnicamente, spiegano fonti dell’opposizione, se non ci fossero le condizioni per approvare la manovra in tempo, sarebbe possibile passare dall’esercizio provvisorio alla gestione provvisoria del bilancio, facendo leva sul documento contabile triennale approvato con la scorsa manovra finanziaria. Uno scenario che tuttavia qualcuno reputa «apocalittico», in quanto non ci sarebbero le risorse per finanziare una serie di poste, dai forestali ai disabili tanto per citarne alcune. Il presidente della commissione Bilancio, Riccardo Savona, interpellato dall’Ansa (Agenzia nazionale stampa associata) su questa ipotesi, afferma: «Tecnicamente è possibile ma non facciamo allarmismi. Siamo nelle condizioni di lavorare alla manovra e di approvarla rispettando i tempi».

Savona, in raccordo con gli uffici, ha deciso di cancellare la data di domani per dare modo ai tecnici di assembleare le norme e ha convocato la commissione per mercoledì, giovedì e venerdì. «Se sarà necessario - dice - lavoreremo anche sabato».