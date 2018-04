Musumeci: «Macché lentocrazia. Noi lavoriamo nonostante le cornacchie»

PALERMO - A margine di una conferenza stampa sull'edilizia scolastica, il presidente della Regione Siciliana si è intrattenuto con i giornalisti a parlare della situazione politica della Regione e delle presunte accuse di lentezza dell'opera di governo (pochissimi i provvedimenti adottati). "Stiamo mantenendo l’impegno assunto all’inizio della legislatura: il nostro obiettivo era accelerare la spesa e sostenere le imprese, uniche protagoniste del processo di crescita del nostro territorio" ha detto Nello Musumeci, aggiungendo: «Veniamo accusati di 'lentocrazia' e questa è la dimostrazione più vera di come non ci siano altri argomenti per attaccare questa amministrazione che con il profilo basso sta operando nella dignità e nel dovere del silenzio e dell’efficenza".

«Stiamo lavorando - ha detto ancora con grande impegno nonostante le cornacchie, che continuano a svolazzare. Qualcuno di voi vorrebbe conoscere la loro sorte, ma noi la lasciamo al fato».