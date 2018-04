Elezioni comunali, parte ufficialmente la corsa: ecco dove si vota

PALERMO - Con la pubblicazione del decreto dell’assessorato regionale delle autonomie locali oggi sulla Gurs, aperta ufficialmente la campagna elettorale per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 137 Comuni, di cui 5 capoluoghi. Ecco dove si vota.

Libero Consorzio di Agrigento: Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci Camastra, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, S. Angelo Muxaro, S.Stefano di Quisquina, S.Biagio Platani.

Libero Consorzio di Caltanissetta: Bompensiere, Delia, Milena, Montedoro, Riesi, Sutera.

Città metropolitana di Catania: Aci S. Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Catania, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, S. Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande.

Libero Consorzio di Enna: Assoro, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Piazza Armerina, Troina.

Città metropolitana di Messina: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Floresta, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Messina, Militello Rosmarino, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, Santa Domenica Vittoria, Sant'Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Scaletta Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina.

Città metropolitana di Palermo: Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Partinico, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Torretta, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.



Libero Consorzio di Ragusa: Acate, Comiso, Modica, Ragusa;

Libero Consorzio di Siracusa: Buccheri, Buscemi, Carlentini, Francofonte, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa.

Libero consorzio di Trapani: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita.

Si voterà anche per i presidenti e i consigli circoscrizionali delle circoscrizioni dei comuni di Catania e Messina. Nello stesso decreto è stata, altresì per il 24 giugno 2018 la data per il secondo turno di votazione relativamente alle elezioni dei sindaci dei comuni eventualmente interessati.