La cura padana del commissario: «In Sicilia la Lega sarà meno naïf»

Catania - Non è sbarcato qui per rompere le uova nel paniere ai viceré siculi di Salvini. Eppure Stefano Candiani qualcosa vuole rompere comunque: «Gli schemi. Come ha fatto Matteo, vincente perché parla concreto. Populista? Io direi popolare». Così parlò, fresco di nomina, il nuovo commissario della Lega in Sicilia. Candiani sarà affiancato, per la comunicazione, dal vicesindaco di Mascalucia, Fabio Cantarella. E coordinerà gli ex coordinatori (Angelo Attaguile e Alessandro Pagano) nella «strutturazione del partito in Sicilia». A sentirlo, il senatore di Varese, sembra smentire che il suo ruolo sia legato alla questione morale, dopo arresti e indagini sui leghisti siciliani. «Bisogna omologare la struttura e rafforzarla». Ma non ci sono stati errori nella selezione della classe dirigente in Sicilia? «Errori no, forse qualche generosità. Eppure sono stati detti tanti no. Non possiamo permetterci più dei dirigenti naïf. Bisogna investire - ricorda il senatore - sulla formazione politica. A chi non ce l’ha bisogna darla, a chi ne ha sin troppa e vuole passare con noi bisogna stare attenti». Candiani minimizza il suo ruolo: «Non vengo qui perché la Sicilia è stata commissariata, vengo a rompere gli schemi. Si può fare tutto. Anche ciò che sembra impossibile. Pure in Sicilia».

Con lui - anche ieri, dopo la designazione di mercoledì - lo stesso Salvini, che in mattinata ha chiuso su Salvo Pogliese candidato sindaco a Catania (ne parliamo in Cronaca di Catania). «Dove il centrodestra guarda avanti e può essere coerente cambiare la Lega ci sarà, dove Fi fa inciuci col Pd noi andremo da soli», dice il leader dicendo no a un accordo a Messina, «Siracusa e Ragusa vedremo». Salvini riparte per Roma. Ma Candiani resta qui. E con lui c’è Attaguile: «Non mi sento messo da parte, quello di Stefano è un aiuto di cui avevo bisogno». L’ex deputato catanese, infine, replica alle accuse del sindaco leghista di Aci Castello: «Non è vero che ho candidato la mia segretaria capolista Siracusa. La dottoressa Droise è da 5 anni una collaboratrice della Lega e si sarebbe dimessa se eletta».