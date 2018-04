Regione, Ars approva Finanziaria nei tempi previsti: 35 voti a favore, 29 contrari

PALERMO - Con 35 voti a favore e 29 contrari, l’Ars ha approvato il bilancio di previsione per il 2018.

«Ringrazio il Parlamento, la maggioranza per la coesione e l’opposizione per il senso di responsabilità per avere rinunciato a ostruzionismi e per avere svolto l’attività emendativa che ha reso migliore lo strumento contabile. Abbiamo scritto una bella pagina per il Parlamento siciliano». Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, rivolgendosi all’aula.

«Presidente Musumeci, le comunico che l’articolato è stato approvato prima delle 23. E’ la prima volta negli ultimi vent'anni che la manovra non si approva di notte. Ringrazio il governo e il Parlamento». Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, dopo l’approvazione dell’ultimo articolo della legge di stabilità.

Tra le norme approvate oggi: l'articolo 78 relativo alla stabilizzazione alla Regione degli ex Pip "Emergenza Palermo" che ieri aveva scatenato la bagarre in Aula. "I medesimi soggetti - si legge al comma 1 - sono assunti con contratto a tempo indeterminato anche parziale transitando presso la società "RESAIS" società per azionì con decorrenza 1 gennaio 2019, nei limiti del relativo stanziamento e senza l'incremento di oneri per la finanza regionale".

Stop al rilascio di nuove autorizzazioni per parchi eolici e fotovoltaici nei prossimi 120 giorni, in attesa del nuovo Piano regionale. "Era una norma - afferma il presidente Nello Musumeci - che avevamo preannunciato e che mira a "congelare" i permessi fino a quando non avremo uno strumento di pianificazione che misuri gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente».

Via libera anche alla norma, voluta dal deputato del Pd Antonello Cracolici, che stanzia 10 milioni di euro nel fondo per l’abbattimento degli interessi sui mutui per le ristrutturazioni degli alloggi nei centri storici.

Ok a 200 mila euro per il coniglio selvatico, ma i fondi saranno utilizzati per la ricerca sul virus che ha colpito la specie come previsto nell’emendamento del deputato del Pd Antonello Cracolici, alla finanziaria approvato dall’Ars. L’articolo era stato inserito nella manovra dal capogruppo di Fi, Giuseppe Milazzo, che aveva prelevato le risorse dal capitolo di bilancio per le indennità del presidente della Regione e degli assessori.