Il Coniglio “2.0”, la regala velica, il rally: gli invincibili del “marchettificio”

Ma cos'è questa Finanziaria? «Un'accozzaglia di norme schizofreniche». Così parlò Antonello Cracolici, vecchia volpe dell'Ars, con il testo ancora in progress. Non prima di essere passato alla storia di questa legislatura, la quinta per il deputato dem, come il protagonista del "compromesso storico" che ha salvato una specie dalla probabile estinzione. È di Cracolici, infatti, il sub-emendamento all'articolo 60 recante "Ripopolamento del coniglio selvatico". E così al testo iniziale di Giuseppe Milazzo (capogruppo di Forza Italia), che prevedeva il "prelievo forzoso" di 200mila euro l'anno dal capitolo degli stipendi della giunta regionale, su proposta dell'ex assessore all'Agricoltura, alla parola «ripopolamento» viene aggiunto uno scopo ancor più scientifico. Gli stessi soldi serviranno anche per «la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico».

Approvato. Nonostante la vibrata protesta di Stefania Campo (M5S): «Non me ne vogliano i conigli, ma dove li dobbiamo mettere - dice in Aula - se non abbiamo più le riserve che hanno avuto un taglio del 40%?».



Ma tant'è. All'Ars via libera al ripopolamento emendato "2.0" del coniglio selvatico. Diventerà legge della Regione Siciliana. E se questa norma, seppur bizzarra nel contesto della legge di stabilità, ha almeno l'alibi morale che l'eventuale esplosione demografica dei conigli non coincide ad altrettanti voti, lo stesso non vale per tanti esempi di quello che Vincenzo Figuccia (ieri immortalato a brindare con i Pip palermitani per l'avvenuta stabilizzazione) aveva definito con sdegno un «marchettificio».



Il sonno della Regione genera mostri. E così, approfittando del tremendo ritardo nei lavori, i provvedimenti ad onorevolem usciti dalla porta della commissione Bilancio, sono rientrati dalla finestra di Sala d'Ercole. Confluendo in uno dei due maxi-emendamenti di ieri. «Ritornano come la peperonata», la metafora gastro-digestiva di Valentina Zafarana, capogruppo dei 5stelle.



Il risultato? Un vero e proprio trionfo, per gli irriducibili della prebenda. Contributi straordinari, 50mila euro a testa, al Club Nautico di Gela (per la «prima prova coppa Sicilia "Opimiste", gara di 120 barche a vela monoposto») e all'Associazione Caltanissetta Corse (per il «rally di Caltanissetta, coppa Italia 16ª edizione»). Approvati anche i fondi, già stralciati, per i teatri comunali: 150mila euro per riaprire il Samonà di Sciacca (tanto caro al saccense Michele Catanzaro del Pd), altri 100mila euro per quello di Adrano accontentando l'adranita udc Giovanni Bulla, primo firmatario della proposta. «E gli altri teatri?» ulula alla luna Claudio Fava dei Cento passi. Che, complice il voto segreto, si prende una rivincita: affossato, su sua proposta, il finanziamento di 200mila euro all'Istituto superiore di giornalismo. «Non è né un istituto, né superiore, né di giornalismo. Questi fondi sarebbe meglio destinarli al fondo per i giornalisti minacciati». Detto, fatto. E se Fava parla esplicitamente di «marchetta», il grillino Giancarlo Cancelleri si sfoga così: «Questi articoli hanno nomi e cognomi di deputati. Queste misure sono imbarazzanti. La storia racconterà che tipo di politica avete lasciato».

Stesso concetto ribadito dalla collega di gruppo Gianina Ciancio, allorquando ottiene la riscrittura di un articolo che finanzia con 150mila euro gli stipendi ai docenti di un istituto musicale: «Sarebbe più onesto intellettualmente scrivere anche nome e cognome», sbotta chiedendo e ottenendo una maggiore vaghezza della norma. In Sicilia questi istituti si contano sulle dita di una mano e sarebbe curioso se la tagliola della deputata fosse destinata al "Bellini" di Catania, in cui insegna anche Giovanni Grasso, candidato sindaco del M5S. Ma magari l'identikit porta invece al liceo musicale nisseno...



Alla fine l'unica delusa è la forzista Rossana Cannata. Che, nel clima di "fatiche" a Sala d'Ercole, quatta quatta aveva presentato un emendamento last minute: altri 50 mila euro per la "Coppa Belmonte". In programma ad Avola. Ridente cittadina siracusana della quale è sindaco Luca Cannata, fratello della proponente. La denuncia arriva da Luigi Sunseri (M5S), con un tono per il quale, poco dopo, Cancelleri si scuserà con la collega.

«Ma almeno Rossana non è stata ipocrita, facendo firmare ad altri la proposta», la difendono dal suo entourage. Il sub-emendamento al maxi-emendamento, per la cronaca, non passa.



E sarà uno dei pochi assalti falliti alla diligenza, in un lungo pomeriggio di voti favorevoli e immediati comunicati stampa di rivendicazione. Sì a 80mila euro alla Seus per l'acquisto di idromoto; finanziata la Targa Florio (300mila euro all'Automobile Club di Palermo, su richiesta iniziale dei deputati di #DiventeràBellissima capitanati dal palermitano Alessandro Aricò); aumento di stipendio per gli ispettori del lavoro; entrano nel grembo di "mamma Regione", i catalogatori della Sas, per la quale c'è il via libera alla conciliazione con gli ex interinali in causa, per la gioia di Marianna Caronia (gruppo misto). E poi fondi per i Comuni in trincea sull'immigrazione: Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle (gli ultimi tre per una riscrittura del M5S). Semaforo verde ai finanziamenti per le città che hanno ricevuto i riconoscimenti della Bandiera Blu dalla Fondazione per l'educazione ambientale (ma, per par condicio, anche la Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani). Approvato, col voto contrario dei grillini, anche l'emendamento che assegna soldi per la promozione ai comuni che hanno avuto il riconoscimento di "Borghi più belli d'Italia", ma anche, sempre per non creare disparità, di "Borgo dei borghi" negli ultimi 5 anni.

Esulta Nello Dipasquale (Pd) per i 10 milioni ottenuti per i comuni sede di siti Unesco. Così come Baldo Gucciardi, deputato dem ed ex assessore alla Salute, dopo l'approvazione dell'articolo 100 della Finanziaria che stanzia lo 0,5% del budget complessivo per le Aziende alle strutture private accreditate che risultino essere state vittima di richieste estorsive sulla base di sentenze passate in giudicato. E pure Edy Tamajo rivendica i fondi per ripianare i debiti degli Iacp (che Musumeci voleva rottamare), mettendoli al riparo da «situazioni debitorie che non hanno garantito persino le erogazioni degli stipendi ai dipendenti». Ed è una bella notizia, per i fan del commissario Montalbano e non solo, l'acquisizione della "Mànnara" della fiction tv: la Regione, con 500mila euro cash, si prende l'ex Fornace "Penna" sulla spiaggia di Sampieri (Scicli) in ossequio alla richiesta del deputato ibleo Orazio Ragusa (Forza Italia).



Di tutto, un po'. In un continuo divenire. Che dovrà finire. Prima o poi.

«A mezzanotte, però, non ci dobbiamo arrivare». Una ventina di minuti dopo le 22 il presidente Miccichè sospende la seduta per permettere, come richiesto da Ciancio (M5S) accertamenti sulle tabelle allegate all'articolo 34 su "Rifinanziamento leggi di spesa". Ma la diretta web prosegue birichina. E il presidente, juventino con striature rosanero, esulta: «Ha segnato il Palermo!». Il video si stoppa, ma non il microfono. E si ascolta un altro fuorionda scaramantico: «Appena abbiamo sospeso l'aula e il Bari ha pareggiato! Riprendiamo subito...». Nulla da fare, per i rosanero. Ma per la Finanziaria, all'Ars, c'è ancora da attendere. Non molto, però. Poco dopo le 23, ben prima dell'orario canonico in cui Cenerentola perde la scarpetta, arriva il via libera alla Finanziaria. «È la prima volta in vent'anni che non finiamo di notte», esulta Miccichè. Alle 23,25 (dopo una seduta-lampo di giunta per approvare la nota di variazione) passa anche il Bilancio.



Tutto è bene ciò che finisce bene. Proprio nel giorno della commemorazione di Pio La Torre, onorato con un minuto di silenzio a Sala D'Ercole.

Nel clima di euforia generale del centrodestra, c'è il tempo per approvare anche un altro cavallo di battaglia di Miccichè: l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza a due nuovi deputati-segretari. Passa la modifica al regolamento dell'Ars, respingendo alcuni emendamenti contrari del M5s. «La spesa rimarrà invariata», ribadisce il presidente. I numeri non mentono: 44 voti a favore, 20 i contrari. E dunque sulle due nuove poltrone - che si vocifera siano create su misura per Fratellli d'Italia e Sicilia Futura - dà un segnale d'interesse anche il Pd.



Stavolta è davvero finita.

Alle 23,56, pochi minuti prima della fatidica scadenza dell'esercizio provvisorio, su WhatsApp arriva ai cronisti una foto dal Burundi: Totò Cuffaro è il mittente, immortalato sorridente assieme a un bimbo che sgranocchia uno snack. Soltanto una coincidenza del fuso orario. O magari un segno del destino.

