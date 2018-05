Musumeci “benedetto” dal Quirinale: «Volare alto, ora stagione di riforme»

Catania. Dagli affetti più cari - i figli, le adorate nipotine, ma anche “Lulù”, pastore caucasico, e il corso “Bimba” - al corroborante pieno di carburante istituzionale al Quirinale. Il dopo-Finanziaria, per Nello Musumeci, s’è consumato fra un Primo Maggio bucolico nella sua Militello e un incontro a Roma, ieri pomeriggio, con il presidente della Repubblica. Quaranta minuti di colloquio privato con Sergio Mattarella, in agenda già da 15 giorni, un «ragionamento sereno sullo sviluppo della Sicilia parlando soprattutto del futuro dei giovani».

Il mood? «Adesso voliamo alto». In serata il ritorno a Palermo. Pronto alla conferenza stampa di oggi, con tutto il governo regionale schierato a Palazzo d’Orléans. Per «mettere i puntini sulle i», è la strategia comunicativa che trapela, dopo l’approvazione della Finanziaria all’Ars, in cui ci sono «molti strumenti di pianificazione e normativi necessari a far ripartire la Regione». E ora il presidente della rivendica «la coerenza di aver fatto esattamente ciò che ho detto in Aula nel corso delle dichiarazioni programmatiche», ovvero la «messa a punto della macchina» che «adesso, dopo il rodaggio, finalmente è partita». E potrà correre «a pieno regime fra sei-sette mesi».

Musumeci rivendica i provvedimenti del governo entrati nel ddl passato all’Ars: dalle risorse per disabili, indigenti e giovani, ai 50 milioni del fondo di garanzia, dall’autorità di bacino idrogeologico al riordino delle partecipate, dalle misure per personale e precari al fondo unico per l’agricoltura. Ma «resta un atto nella piena responsabilità dell’Ars». Non sale sull’Arca di Noè. Musumeci. Non parla delle “marchette” denunciate dalle opposizioni. L’ex finanziaria «asciutta» nella versione originale e poi diventata un «compromesso fra governo e parlamento» per l’assessore all’Economia Gaetano Armao, che invoca una modifica del regolamento dell’Ars istituendo «il voto di fiducia per i documenti contabili e finanziari».

E poi il dato politico. Sulla Finanziaria c’è stato il fronte compatto di quella che s’è riscoperta maggioranza: 35 voti (sarebbero stati 36 con il centrista Pippo Gennuso ai domiciliari) sui 70 del plenum teorico. Una battaglia vinta. Senza morti, ma con diversi feriti. Ma la guerra è ancora lunga. E si combatterà su più fronti. A Palazzo dei Normanni, certo. Questo è il dato politico, arricchito dall’astensione collaborativa dei due di Sicilia Futura, che col capogruppo Nicola D’Agostino invoca «un cambio di passo dal presidente Musumeci» su riforme e sviluppo economico, annunciando «responsabilità e spirito di collaborazione se saremo coinvolti». Certo, i giudizi tranchant di M5S e Pd sulla Finanziaria non lasciano spazio a spazio a fantapolitiche intese.

Ma Musumeci non demorde. «Ci sono delle riforme a cui non si potrà dire di no», il ragionamento di partenza. Arricchito dalla constatazione di «aver sbloccato già oltre 700 milioni di risorse con atti del governo rivolti direttamente alle imprese e all’economia della Sicilia», oltre che dalla prospettiva che «non tutte le riforme devono passare dall’Ars». E ciò nonostante la conferma della «piena disponibilità al confronto, così come dimostrato dal governo all’Ars sulla Finanziaria, con tutte le idee propositive delle opposizioni». Soprattutto «se le proposte vengono fatte alla luce del sole, nell’interesse dei siciliani».

E un occhio rivolto alla coalizione di centrodestra, all’interno della quale il governatore rivendica «di aver detto anche qualche no», in virtù del principio per cui «se dici a tutti sì non risolvi i problemi, ma devi scontentare qualcuno per poi recuperarlo quando hai stabilito le regole».

Twitter: @MarioBarresi