Ars, trovata l'intesa sul ddl "collegato" alla Finanziaria

PALERMO - I capigruppo dell’Ars trovano l'intesa sull'iter del 'collegatò: il disegno di legge conterrà una ventina di norme, le sette del testo originario più la quindicina di emendamenti aggiuntivi che erano stati accantonati in sessione di bilancio. Nulla da fare quindi per le tante norme prodotte nelle commissioni di merito che avevano avviato l’esame del "collegato": le commissioni potranno accorpare questi emendamenti in ddl ad hoc che saranno trattati in seguito oppure non tenerli in considerazione; solo la terza commissione ne aveva prodotti una quarantina.

Domani, alle 10.30, la commissione Bilancio si riunirà per l'esame del "collegato". L’aula è stata convocata per mercoledì prossimo, alle 16.