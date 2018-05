Cancelleri “chiude” a Musumeci: «Governo Lega - M5S? I rapporti a Palermo non cambiano»

"Spero che questo Paese abbia finalmente un governo e che queste due forze politiche riescano a trovare la quadra. Ai nostri attivisti dico di abbandonare le vecchie logiche da anni Ottanta. Tra il M5s e la Lega non c'è un’alleanza, non dobbiamo dividerci poltrone, ma dobbiamo semplicemente mettere al lavoro un governo politico che si prenda le responsabilità e rappresenti le speranze dei cittadini. E’ un contratto e le valutazioni saranno fatte sugli atti concreti del governo". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, leader siciliano del M5S, alla manifestazioni per ricordare i 70 anni dell’istituzione delle Sezioni della Corte dei Conti in Sicilia.

“Al nuovo governo M5s-Lega – ha aggiunto - porteremo le istanze della Sicilia: infrastrutture, revisione dei trattati internazionali su agricoltura e pesca, sanità. Certamente potremo incidere di più, ma i rapporti col governo regionale di Musumeci non cambieranno, non faremo certamente i passacarte del governatore".