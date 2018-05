Il presidente Mattarella a Palermo per i 70 anni della Corte dei Conti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scoperto una lapide celebrativa del settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. La cerimonia si è tenuta presso la sede della Società Siciliana per la Storia Patria, a Palermo, all’interno del chiostro di San Domenico, in occasione del convegno promosso per i 70 anni della Corte dei Conti siciliana. Accanto a Mattarella, il presidente della Società Siciliana per la Storia Patria, Gianni Puglisi. La lapide commemorativa è stata apposta "a riconoscente memoria dei tanti siciliani che hanno creduto e combattuto per garantire all’Italia unità, libertà e democrazia", in un luogo che lo stesso Puglisi ha definito "la casa della memoria e della cultura siciliana".