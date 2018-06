«Ha detto che i grillini sono il cancro della politica. Armao si scusi con 11 milioni di italiani»

PALERMO - «Visto che l’assessore Armao (vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, ndr) finora non è riuscito a lasciare il segno con i fatti, ci prova con le parole. Poveretto, lo comprendiamo, ma non lo giustifichiamo. Le sue frasi sono pesantissime e di queste deve chiedere scusa non solo a noi, ma anche agli 11 milioni di italiani che hanno votato Movimento 5 stelle». A scriverlo su Facebook è il deputato pentastellato all’Assemblea regionale siciliana, Salvatore Siragusa, per il quale il numero due di Palazzo d’Orleans, durante «una riunione elettorale per pochi intimi a Casteldaccia» avrebbe definito i grillini «il cancro della politica italiana».

«E' la ciliegina sulla torta rancida della sua attività politica - attacca il pentastellato -, attività di cui si è accorto, forse, solo l'addetto alla compilazione delle buste paga della Regione, non certo l'economia dell’isola che continua a boccheggiare, come e più di prima. Secondo Armao i grillini, sarebbero in cerca di uno stipendio, grazie alla politica? Per la verità noi "grillini" siamo i soli nel panorama italiano che lo stipendio ce lo tagliamo, al contrario di quello che fanno lui, i suoi colleghi assessori e i suoi compagni di partito. Si tagli pure lui la busta paga - conclude il parlamentare -, prima di attaccare gli altri, invece di dare aria ai denti e dimostrare ancora una volta di avere perduto un’occasione unica per stare zitto».