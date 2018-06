Cancelleri chiude la porta a Musumeci: «Prima riscriva il programma»

Giancarlo Cancelleri, portavoce dei Cinque Stelle chiude le porte a Nello Musumeci, il presidente che lo ha sconfitto alle elezioni regionali e che nei giorni scorsi non aveva escluso una collaborazione.

«Noi da sempre votiamo in Parlamento – ha detto Cancelleri - le norme di buon senso, col governo Musumeci e la maggioranza in atto non c'è mai stata collaborazione. Se il presidente continua a ripetere “questo è il mio programma chi vuole lo voti”, noi siamo pronti a mandarlo a casa. Diverso sarebbe se Musumeci si presentasse all’Ars con un foglio bianco per scrivere le priorità per la Sicilia».

Cancelleri ha anche riaperto la polemica con il vicepresidente della Regione Gaetano Armo che nei giorni scorsi era stato piuttosto critico – per usare un eufemismo – con il M5S: «Se il vice presidente della Regione, Gaetano Armao, dice di noi che il M5s è un cancro mi pare evidente che non esiste alcuna possibilità di confronto con questa maggioranza che usa parole poco distensive. Quelle di Armao sono parole piene di maleducazione, insulti personali».

Il leader siciliano dei Cinque Stelle ha anche rilanciato uno dei cavalli di battaglia del Movimento: i vitalizi. «Stiamo lavorando a una proposta per abolire i vitalizi all’Assemblea siciliana – ha detto - un tema che sta molto a cuore alla gente che è stufa di vecchi privilegi. Se qualcuno gode di questo beneficio ricevendo più di quanto abbia versato allora l’abolizione sarà inevitabile, il trattamento va commisurato ai contributi versati. Se si muoverà prima la Camera - aggiunge Cancelleri - è ovvio che farà da stura ai Consigli regionali».