Elezioni comunali: urne chiuse, i siciliani al voto hanno scelto, via allo spoglio

Urne chiuse per questo election day dedicato alle elezioni amministrative. I siciliani al voto nei 137 Comuni in cui si votava hanno scelto i loro amministratori: sarà lo spoglio a dire in quali Comuni sarà necessario il ballottaggio per l'elezione del sindaco.

Alle 19 in Sicilia aveva votato per il rinnovo dei 137 Consigli Comunali 673.145 persone pari al 40,97% degli aventi diritto che sono 1.643.135. In aumento il dato su 4 dei 5 capoluoghi di provincia al voto rispetto alle precedenti elezioni: Catania 36,09% (30,54%), Messina 47,34% (30,54%), Ragusa 41,50% (30,01%), Siracusa 38,10% (32,36%). In calo Trapani 39,75% (41,78%).

Lo spoglio durerà tutta la notte e nel corso della lunga maratona elettorale arriverrano aggiornamenti sui risultati elettorali dai siti dei singoli Comuni.