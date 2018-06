Il M5s: «Nuova rete ospedaliera atto unilaterale, Musumeci si fermi»

PALERMO - «Che Razza dica che a breve con Musumeci presenterà il piano sanitario non ci conforta. Si tratta di una piano unilaterale e non è stata nemmeno completata la discussione con le parti sociali e non abbiamo il dettaglio di come verranno allocate le risorse». Lo ha detto il deputato regionale del M5S Francesco Cappello, in conferenza stampa all’Ars insieme al capogruppo Valentina Zafarana e ai deputati Giorgio Pasqua e Antonio De Luca, componenti della commissione Salute dell’Ars.



Il M5S boccia il metodo utilizzato dall’attuale esecutivo e lancia un appello alla concertazione sul nuovo piano sanitario, che dovrebbe essere presentato dal Governo regionale entro la fine dell’estate. «Quello che Razza ci presenterà - ha aggiunto - è un piano frutto di una concertazione con il precedente Governo nazionale e il ministro Lorenzin». «L'attuale esecutivo - ha detto Cappello - non dovrà essere un alibi per questo governo regionale. Lanciamo un appello alla concertazione».

«Questo Governo soffre di una sindrome ospedalocentrica come il precedente. Una rete ospedaliera è tale - ha aggiunto - se riesce a integrarsi con la medicina del territorio e su questo l'attuale esecutivo non ha detto come». Per Cappello l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza «ha il dovere di fermarsi, di venire in commissione, di coinvolgere il Parlamento. Visto che Musumeci vuole misurarsi con le opposizioni lo faccia per davvero, non ci venga a consegnare atti unilaterali».