Musumeci parte per Pontida: DiventeràBellisima pronta a federarsi con la Lega

PALERMO - «Domenica sarò a Pontida, insieme agli altri governatori del centrodestra, su invito del segretario della Lega Matteo Salvini, che mi ha chiesto di portare una testimonianza della Sicilia, dell’alleanza che la governa e di quello che stiamo facendo». Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci annuncia che sarà il primo governatore siculo a partecipare alla festa della Lega.

L’ultima Pontida con la Lega al governo è stata sette anni fa, anche l’ultima di Umberto Bossi alla guida del partito. Sul "pratone", quel 19 giugno 2011, si invocava la secessione e si raccoglievano le firme per trasferire alcuni Ministeri al Nord. Domenica sarà invece una Lega diversa. E non solo perché quella parola - Nord - è stata cancellata dal simbolo ufficiale.

Insieme ai suoi ministri, Matteo Salvini debutterà nel triplo ruolo di segretario, vice-premier e ministro dell’Interno, a un mese esatto dopo la nascita del governo con il Movimento 5 Stelle. Ma cercherà allo stesso tempo di tenere sotto la sua ala il centrodestra, considerandosi il leader naturale di un’alleanza che non ha smesso di funzionare nei Comuni, nelle Regioni e pure nelle consuetudini.

E che in Sicilia è stata recentemente rinsaldata dal "patto del tonno" un mese fa a Pozzallo, dove Musumeci e Salvini si sono promessi reciproco aiuto ma hanno anche gettato le basi per la federazione di DiventeràBellissima con la Lega in vista delle prossima competizioni elettorali.