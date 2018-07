Il M5s incalza Musumeci dopo il viaggio a Pontida: «Dica da che parte sta»

PALERMO - «Musumeci dica chiaramente ai suoi elettori da che parte vuole stare, invece di sostare nel limbo dell’ambiguità. Sta con Forza Italia? Con la Lega? O con due piedi in una scarpa, visto che l’accozzaglia travestita da coalizione di Governo, con cui ha vinto le elezioni in Sicilia, si è sfaldata da tempo e non esiste più? Invece di fingere, Musumeci prenda atto che governa sulle sabbie mobili». Lo dice la capogruppo del M5S Valentina Zafarana, riferendosi alla partecipazione del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, fondatore del movimento Diventerà Bellissima, che in Sicilia governa con gli azzurri di Fi, alla kermesse del Carroccio in corso a Pontida.

Rincara la dose il vicepresidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri. «Mentre in Sicilia governa con Forza Italia, Musumeci va al raduno della Lega. Solo il peggiore dei dorotei democristiani - afferma Cancelleri - potrebbe farlo: sono due cose incompatibili».

«Coerenza vorrebbe - aggiunge - che Forza Italia uscisse dal governo della Regione, ma ormai è fin troppo evidente che Micciché e soci preferiscono fare i raccattapalle di Musumeci».