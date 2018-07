DiventeràBellissima, nasce coordinamento giovani Sicilia

PALERMO - «Competenti, motivati, numerosi. I giovani di Diventerà Bellissima costituiscono un notevole valore aggiunto, non solo per il nostro movimento, e ci lanciano un messaggio che in questi tempi di imperante anti-politica è significativo: nelle nuove generazioni per fortuna c'è chi crede ancora nella buona politica e vuole mettersi in gioco personalmente». Lo afferma il capogruppo all’Ars, Alessandro Aricò, commentando la costituzione del coordinamento regionale dei giovani di Diventerà Bellissima dopo l’assemblea che si è svolta a Pergusa (Enna).

All'assemblea, oltre ai deputati regionali e all'assessore Ruggero Razza, ha partecipato anche il governatore Nello Musumeci, il quale con soddisfazione ha ricordato che «essere giovani non è un merito ma un’opportunità» e ha esortato: «Sfruttatela senza lesinare sforzi, il nostro movimento punta su di voi per rendere questa terra bellissima».

Massiccia la presenza dei giovani palermitani, guidati da Domenico Bonanno, eletto all'unanimità, su proposta dei presenti e dello stesso Musumeci, coordinatore regionale del movimento giovanile in rappresentanza della provincia di Palermo.