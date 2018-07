M5S Sicilia lancia sondaggio sui vitalizi e il 70% dice: «Manteniamoli»

«Vitalizi ex parlamentari: da che parte stai?». E’ questo il titolo di un sondaggio creato dal MoVimento 5 Stelle della Sicilia sulla sua pagina facebook in cui viene spiegato che «noi del Movimento 5 Stelle vogliamo tagliare questo privilegio ingiusto anche qui alla Regione siciliana. Ma siamo gli unici. Perfino Micicchè - viene sottolineato aprendo le votazioni - ha avuto il coraggio di dichiarare che senza morirebbe di fame. Voi da che parte state?».

Ma il sondaggio, come già accaduto in altre occasioni, si rivela un boomerang politico vedendo prevalere con il 70% quelli che il vitalizio lo vogliono mantenere contro il 30% di chi - allineato alla linea del partito - vuole abolirlo. Un risultato che viene accolto con filosofia e una buona dose di ironia dagli stessi promotori che - prima - postano un cubitale titolo: "ok, avete vinto voi. Ma noi glieli togliamo lo stesso».

E subito dopo, senza cancellare l’esito (come accaduto per il quesito sui migranti) scrivono: «Ok raga, abbiamo capito: voi il vitalizio non lo volete tagliare. Almeno questo è quello che vogliono Ugo Pertugio, Iuri Lemizza, Anomimo Emil, Gian Grullo, Marco ocraM e tutti quelli che hanno votato a favore dei vitalizi. Fortunatamente - puntano il dito - ci vuole un attimo per capire che la stragrande maggioranza di questi utenti è finta. Per carità, qualcuno che tifa davvero per i vitalizi ci sarà (una perversione che non auguriamo a nessuno), a questi dobbiamo dare una brutta notizia: il vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente».

Concludendo con un Post scriptum che conferma i «dubbi» pentastellati su possibili invasioni di 'troll': «il prossimo sondaggio lo faremo sulla pace del mondo, vediamo quanto riuscite a essere birichini».