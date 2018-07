Giunta Comune Catania, ad assessore Porto delega alle Periferie

Catania - Delega alle periferie all'assessore della Giunta del Comune di Catania Alessandro Porto. Il sindaco Salvo Pogliese, oltre a quelle già assegnate e annunciate, ha infatti specificato ulteriori aree di competenza per la particolare importanza socio-economica, e tra queste appunto quella alle periferie. «E' un impegno che avevo assunto già nelle fase elettorale - ha spiegato il primo cittadino - e che nei giorni scorsi mi è stato sollecitato anche dalla Cgil. Inoltre una delega specifica è prevista per la zona industriale per venire incontro alle esigenze quotidiane delle imprese che vi operano e un'altra per la trasparenza, per soddisfare la voglia di partecipazione dei cittadini e sviluppare un'azione di governo aperta al confronto e al dialogo nell'interesse di Catania».

«Siamo soddisfatti della decisione del sindaco, e ancora di più dell'avere già instaurato un primo contatto operativo - hanno dichiarato in una nota Giacomo Rota e Sara Fagone, rispettivamente segretario generale della Cgil di Catania e responsabile, la seconda, del Dipartimento alle Periferie per il sindacato -. Concertazione, ascolto, condivisione, sono le tre parole d'ordine che, se praticate insieme a istituzioni, e con Cisl, Uil e Ugl, potranno rivelarsi vincenti per l'interesse collettivo di lavoratori e lavoratrici, e cittadini tutti».