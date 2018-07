Comune Siracusa, sindaco e assessori si tagliano indennità del 20%

SIRACUSA - Taglio del 20 per cento delle indennità del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e dei suoi assessori. La somma recuperata, circa 180 mila euro, sarà destinata a sostenere attività nel settore delle Pari opportunità sociali oppure della promozione del diritto allo studio. Anche cinque anni fa, il sindaco Garozzo con la giunta avevano adottato il medesimo provvedimento finanziando il bando start-up che adesso continuerà ad essere finanziato con fondi comunali. «Una scelta sulla quale non c'è stata discussione - ha detto il sindaco Francesco Italia -, a dimostrazione dello spirito di servizio che accomuna tutta la giunta nell’affrontare l'impegno per Siracusa».