Commissione Ue, deplorevole si parli di censimenti Rom

STRASBURGO - "E' deplorevole che tali affermazioni ritornino nel discorso pubblico degli Stati membri dell'Ue". Così la Commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova al dibattito oggi alla Plenaria a Strasburgo sulle dichiarazioni di Matteo Salvini sui rom. "L'inclusione non può essere raggiunta negando i diritti individuali", ha aggiunto, ricordando che la "Commissione condanna il razzismo e la xenofobia", e che le "dichiarazioni che associano la criminalità a determinate origine etniche, non sono accettabili, perché alimentano la xenofobia e sono dannose", ha precisato.

"Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ragione al 100% quando parla di sgombero dei campi Rom illegali e di controllo e censimento di chi vive nei pochi campi rom autorizzati. Censimenti che sono stati fatti, male, anche da amministrazioni di sinistra come il Comune di Milano e la Regione Emilia-Romagna senza che nessuno gridasse allo scandalo. Gli italiani vogliono sicurezza, rispetto delle leggi, giustizia: e questo è quello che noi e il ministro Salvini faremo! Alla faccia dei falsi buonisti della sinistra italiana e europea". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto nel suo intervento in aula a Strasburgo durante il dibattito sulle dichiarazioni del Ministro Salvini su Rom e Sinti. "Lo Stato ha il dovere di sapere chi vive nel proprio territorio e di controllare le zone a forte tasso di illegalità: gli italiani sono stanchi di vedere campi Rom abusivi dove succede di tutto - ha proseguito l'europarlamentare -. I Rom devono avere gli stessi diritti ma soprattutto gli stessi doveri degli italiani: devono rispettare le leggi, devono pagare le tasse, devono essere censiti, devono mandare i bambini a scuola, non a chiedere l'elemosina o a rubare. Basta con le bugie e gli attacchi strumentali della sinistra contro Salvini e l'Italia".