Riceve un cucciolo come regalo di Natale: la gioia dell'anziano cane è incontenibile

Nel video postato su Youtube da Marie Ahonen e diventato virale il commovente momento in cui Cash, un vecchio Golden Retriever di 12 anni, apre il suo specialissimo regalo di Natale. Marie e il marito, una coppia del Michigan, hanno regalato all'amato animale un cucciolo dopo che tre anni fa era scomparsa la sua compagna, Rosie: ora Cash avrà un nuovo compagno di giochi. La gioia incontenibile del cane è stata ripresa in un video dalla famiglia, che ha filmato il momento in cui il cane ha "scartato" il suo regalo speciale.