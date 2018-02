Cavalli di San Fratello avranno libro genealogico 25/02/2018 - 16:11 di Redazione

Il presidente della Regione Musumeci, in occasione delle celebrazioni per l'ottavo anniversario della frana che danneggiò il paese nebroideo, ha firmato un protocollo d'intesa per la valorizzazione della pregiata razza equina

PALERMO - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato stamane un protocollo d’intesa per la valorizzazione del cavallo sanfratellano, fra le più pregiate razze equine siciliane, a rischio di estinzione. La sottoscrizione dell’accordo con il sindaco di San Fratello, Francesco Fulia, e con il presidente dell’Associazione nazionale cavallo sanfratellano, Calogero Carcione, è avvenuta a margine delle celebrazioni per l’ottavo anniversario della frana che nel 2010 danneggiò il paese nebroideo della provincia di Messina.

In particolare, l’intesa prevede l’istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, con l’obiettivo di favorire il processo di tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana.