Un fenicottero rosa si gode il tramonto in spiaggia a Balestrate

Balestrate (Palermo) - E' stato immortalato mentre passeggiava indisturbato lungo la spiaggia di Balestrate. Uno splendido fenicottero rosa ha fatto la sua comparsa lungo il litorale del Palermitano e si è "concesso" all'obiettivo dell'architetto Santi D'Anni che lo ha poi postato su Fb.

La Sicilia è proprio una delle regioni in Italia dove questo grande uccello, alto fino a 140 cm, nidifica. Il suo nome scientifico è Phoenicopterus roseus, ed è diffuso in Asia, in Africa e nella parte meridionale dell'Europa.

ll fenicottero rosa si alimenta prevalentemente di piccoli invertebrati, quali crostacei e larve, ma anche di alghe e frammenti di piante acquatiche. Alcuni di questi alimenti (come ad esempio l' Artemia salina) sono ricchi di betacarotene, pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne in sviluppo, conferendo all'uccello il caratteristico colore rosa.