Facebook: Jourova, internet non può essere Far West

STRASBURGO - "Ciò che guida il nostro lavoro nella Commissione è che Internet non può essere una terra di nessuno, un Far West. Le regole che si applicano offline si devono rispettare anche nell'online digitale e dobbiamo essere sicuri che le nostre regole moderne per la protezione dei dati siano applicate pienamente". Così la Commissaria europea alla giustizia Vera Jourova riferendo alla Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sullo scandalo Cambridge Analytica di cui sono vittime cittadini europei.

"Da questo scandalo emerge quanto siano importanti i dati personali di tutti i cittadini del mondo - ha aggiunto - e dimostra che la protezione dei dati personali può avere un forte impatto sulle nostre società democratiche e sulle nostre elezioni".

Jourova ha poi rinnovato l'invito a Mark Zuckerberg a "comparire al Parlamento europeo davanti alle commissioni competenti" e si è augurata che "Facebook collabori pienamente, non possiamo essere compiacenti o dormire sugli allori", ha sottolineato.