Benedetto lo spadino di Sandra, allievo ufficiale dei Carabinieri

Ragusa - Nella notte di Natale, la comunità della parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, ha assistito alla "benedizione dello spadino" dell'allievo ufficiale dell'Arma dei Carabinieri Sandra Burgio, del 199 corso "Osare" dell'accademia militare di Modena. Sandra è la prima ragusana a far parte della prestigiosa accademia, nella quale ha già iniziato il suo 1° anno di vita militare. L'allieva Burgio per molti anni ha frequentato la parrocchia e ha quindi voluto fortemente che questo momento lo vivesse qui a Ragusa. La celebrazione eucaristica per la messa di Natale, presieduta dai parroci Salvatore Cannata e da Salvatore Giaquinta, si è conclusa con la benedizione dello "spadino", simbolo di dignità del cadetto, ricco di di grande significato spirituale e morale che indica l'impegno assunto con il suo nuovo status di vita militare.