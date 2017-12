Cade dalla bici e auto lo travolge: ciclista amatoriale morto nel ragusano

COMISO (RAGUSA) - E’ morto investito da un’auto un ciclista amatoriale di Vittoria (Rg), Arturo Felisati di 43 anni. Come ogni domenica era solito, insieme agli amici, fare un’uscita in bici. Appena fuori Comiso, sulla strada provinciale per Santa Croce Camerina, il tragico epilogo. Il ciclista ha perso l’equilibrio è caduto e un’auto che è sopravvenuta l’ha investito. E’ intervenuta l’ambulanza del 118 ma il ciclista era già morto quando è giunta in ospedale.

Impegnato nel sociale, lavorava in un centro geriatrico. Lascia la moglie e una figlia. L’investitore è ricoverato in ospedale in stato di shock.