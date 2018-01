Scicli, disabile muore carbonizzato in casa: suicidio o incidente?

SCICLI (RAGUSA) - Un disabile di 54 anni di Scicli è stato trovato morto stamattina carbonizzato nella sua abitazione in Via S. Antonio. Dalle prime informazioni pare che il rogo si sia propagato in seguito al malfunzionamento dello scaldasonno, ma i carabinieri intervenuti sul posto non escludono l’ipotesi del suicidio.