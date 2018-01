Ciclista travolto da un Suv a Marina di Ragusa: è grave

Marina di Ragusa (Ragusa) - E’ ricoverato in gravi condizioni al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania un ciclista di 47 anni, G. L., investito ieri mattina, poco dopo le 10, a Marina di Ragusa. L’uomo, che proveniva da Playa Grande, stava percorrendo la rotatoria che immette nella frazione marinara quando è stato travolto da un’auto, a quanto pare un fuoristrada. Le condizioni del ferito, apparse fin da subito critiche, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in una piazzola della zona di Maulli, a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per accertare la dinamica dell’accaduto. Un periodo nerissimo per i ciclisti dell’area iblea.

Appena lo scorso 31 dicembre un tragico incidente si era verificato all’entrata di Comiso, lungo la strada che arriva da Santa Corce. E questa volta per la vittima, Arturo Felisati, non c’era stato nulla da fare. Il 51enne era morto poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. In questo caso il ciclista aveva perso l’equilibrio ed era caduto mentre sopravveniva una vettura che l’ha investito. L’uomo ha lasciato la moglie e una bambina. Impegnato nel sociale, lavorava in un centro geriatrico. L’investitore era stato ricoverato in ospedale in stato di choc non avendo potuto fare nulla per evitare l’impatto. Le forze dell’ordine raccomandando la massima prudenza agli automobilisti e agli appassionati delle due ruote, questi ultimi più volte, e non a caso, definiti «utenti deboli» della strada.