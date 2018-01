Forza Nuova e gli antifascisti si fronteggiano tra le tensioni

Partenza da piazza Stazione, dove con fiaccole e bandiere, e un tamburo che apriva il cammino, i rappresentanti di Forza Nuova, hanno attraversato le vie principali della città per concludere il corteo in piazza San Giovanni. Gli animi si sono surriscaldati al passaggio in piazza Libertà dove ad attenderli c’era un raduno antifascista.

"Abbiamo reso gli onori dovuti ai nostri martiri, ai martiri per la Patria, nell'unico modo che conosciamo: attraverso il silenzio ed il raccoglimento, e rinnovando, di fronte alla loro gloriosa memoria, il giuramento di lotta e vittoria che, molti anni fa, abbiamo deciso di prestare per l'amore che portiamo al nostro popolo ed all’Italia", ha spiegato il referente regionale Giuseppe Bonanno Conti presente a Ragusa insieme ai fedelissimi di altre province e al coordinatore provinciale ibleo Giovanni Cicciarella. Tra i presenti anche Francesco Condorelli, storico componente di Fiamma Tricolore in Sicilia.

L’arrivo del corteo in piazza San Giovanni è stato segnato dalle contestazioni del movimento antifascista. Poi il reciproco scambio di insulti ma per fortuna nessun contatto tra le due fazioni anche grazie all’ingente spiegamento di agenti delle Forze dell’Ordine. Bonanno contesta a sua volta i contestatori antifascisti: “Siamo rimasti quasi indifferenti di fronte al guaito sterile ed alla lagna di chi ha disturbato la nostra manifestazione, sottolineando, però, come la presenza di tali personaggi della sinistra antagonista sia stata consentita dagli operatori della Pubblica Sicurezza, pur non essendo autorizzata”.

Una presenza spontanea e non organizzata, ribatte Pippo Gurrieri, componente del movimento Anarchico di Ragusa e del fronte antifascista: “Forza Nuova ha voluto organizzare per la prima volta questa manifestazione a Ragusa forse volendo provocare e per di più ha scelto di concludere l’evento in piazza San Giovanni, proprio a pochi metri dalla lapide che ricorda i giovani ragusani uccisi dalla mano fascista. Più che una commemorazione ci è sembrata una provocazione”. Forza Nuova, al termine dell’iniziativa, ha annunciato che insieme a Fiamma Tricolore si presenterà alle elezioni nazionali di marzo con la lista “L’Italia agli italiani”.