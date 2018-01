Ragusa, «riso rancido alla Cesare Battisti»: la denuncia dei consiglieri Pd

RAGUSA - «Il riso con verdure servito per la refezione scolastica, oggi, al plesso Cesare Battisti, da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto, è risultato rancido sia all’olfatto che al gusto. Per fortuna, un medico, per una serie di circostanze fortuite, se n'è accorto prima che lo stesso venisse somministrato ai piccoli ed ha consigliato alle maestre di intervenire». Lo dicono Mario D’Asta e Mario Chiavola consiglieri comunali del Pd a Ragusa.

«E' mai possibile che, dopo tutto quanto abbiamo visto nel corso di questi ultimi anni, siamo tornati, ancora una volta, a fare i conti con questa situazione? Che fine hanno fatto i controlli e le verifiche?», aggiungono. «E siamo solo all’inizio - proseguono i due esponenti dem - certo, se il buongiorno si vede dal mattino non c'è molto di cui rallegrarsi. Vogliamo precisare che non abbiamo nulla nei confronti della ditta che si è aggiudicata l’appalto anche se la stessa, per così dire, non è che possa vantare ottime referenze, per quanto riguarda i trascorsi, proprio in ordine al servizio effettuato per conto del Comune di Ragusa. Vorremmo, però, che su questa situazione si puntassero i riflettori e che chi di dovere intervenga. Gli studenti della scuola primaria sono da annoverare tra le fasce deboli e non è possibile che debbano fare i conti con disagi di questo tipo. Il controllo, nei loro riguardi, deve essere il più possibile moltiplicato».