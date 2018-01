Grave bimbo di 10 anni investito a Vittoria: trasferito a Messina 13/01/2018 - 09:50 di Redazione

Il piccolo ieri è stato travolto da un Opel Antara in via Forcone. Ricoverato in un primo tempo al Guzzardi, dove è stato operato in nottata, è stato quindi trasferito nel Policlinico messinese

Vittoria (Ragusa) - Si sono aggravate le condizioni del bambino di 10 anni investito ieri pomeriggio in via Forcone a Vittoria (Rg). Il piccolo è stato travolto da una Opel Antara, guidata da una trentenne e ha riportato un serio trauma toracico e cranico. All’ospedale Guzzardi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e in nottata è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. La polizia municipale di Vittoria sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza della zona.