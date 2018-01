Cacciatori di frodo, pronti a partire per Malta, bloccati al porto di Pozzallo

Pozzallo (Ragusa) - La Guardia di finanza ha fermato e denunciato al porto di Pozzallo 12 cacciatori di frodo maltesi in procinto di imbarcarsi su un catamarano diretto a Malta. Alcuni dei fermati erano in possesso di esemplari di selvaggina di specie protetta, soprattutto uccelli, altri erano sprovvisti di porto d’armi, altri ancora in possesso di strumentazione vietata per la caccia, come puntatori laser, richiami elettroacustici e fari notturni. Le fiamme gialle hanno sequestrato 12 fucili da caccia, munizioni e diverse decine di esemplari di volatili.