Spari da auto in corsa contro centro ricreativo africano a Vittoria

VITTORIA (RAGUSA) - Quattro colpi di pistola all’indirizzo di un centro ricreativo di nordafricani sono stati sparati intorno alle 16 a Vittoria, nel Ragusano, in via Senia, nella vicina piazza Daniele Manin, dove vi è un alto numero di nordafricani con attività commerciali e case in locazione. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni. Pare che i colpi siano stati sparati da un’auto in transito, una Renault Megane, con a bordo due persone. I militari stanno verificando se si tratta di un avvertimento oppure c'era il tentativo di colpire qualcuno.