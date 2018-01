Scicli dice no ad ampliamento impianto rifiuti

SCICLI (RAGUSA) - No all’ampliamento dell’impianto di trattamento rifiuti di contrada Cuturi a Scicli, nel Ragusano. Scicli ha ribadito il suo no nel corso di una pubblica assemblea. Il Tar di Catania ha rigettato il ricorso contro l’ampliamento dell’impianto di riciclo dei rifiuti speciali dando ragione all’impresa titolare della concessione ma la città non vuole l’impianto perché mette a rischio la stessa iscrizione della città nella lista come patrimonio dell’Umanità. Il sindaco Enzo Giannone ha chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Nello Musumeci «per rappresentare la situazione ma soprattutto per trovare una via d’uscita compatibile con l’ambiente».